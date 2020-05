Licânia, lá vamos nós

Quando pus os pés na saída da delegacia, novo choro meu.

— Biscuí e os meus filhos! — disse, entre lágrimas.

Minha esposa Luzia, abraçada aos nossos três filhos, e acompanhada dos amigos João Maria e Dinoá.

— Clauder, ficamos aqui com eles. Achamos por bem não entrar. Luzia estava muito emocionada, e convenci-a a esperar aqui fora — explicou-me João Maria.

— Miau, miau! — apresentou-se Nabuco aos meus, adorando a condição de protagonista.

— Ô gatinho lindo! — derreteu-se o meu filho Mateus.

— Miauuuu… — retribuiu o felino aos meus pés, com o rabo em pé e com porte elegante.

A pequena multidão de amigos e intelectuais que acorreram em meu socorro reuniu-se no estacionamento. Eu, preocupado com todos, pedi que não se aglomerassem, receando a contaminação pelo coronavírus.

— Amigas e amigos, sou grato à demonstração de carinho e afeto para comigo. Isto muito me conforta. No entanto, peço que retornem de forma segura para casa. Agora está tudo bem. Deverei seguir com minha missão. Licânia precisa de mim! — pronunciei-me, emocionado.

Quando esperava os aplausos, eis que surge outra saudação:

— Nabuco! Nabuco! Nabuco!

O gato roubava novamente a cena, resolvera subir ao meu ombro e acenar a patinha direita para os presentes, tal qual um político de fancaria.

Com pouco, o felino ainda me falou ao ouvido:

— Miau, mi, miau.

Acácio traduziu:

— Nabuco, Clauder Arcanjo, está dizendo que vocês formam uma bela dupla.

Após as despedidas de praxe, resolvi procurar por Carlos Meireles.

— Estou aqui, amigo! Você bem sabe o quanto sou tímido para essas coisas — apresentou-se o nobre bibliófilo.

Fiquei sabendo que Carlos, tão logo fora liberado, tratou de convocar aquela confraria de amigos, intelectuais e admiradores. Não teve maiores dificuldades, segundo ele. Bastou avisar a um, que por sua vez avisou a outro, e a outro, tal qual uma corrente… E o grupo rápido se mobilizou.

Agradeci-lhe, emocionado.

De repente, a orientação do Meton:

— Clauder, permita-me uma sugestão. Siga para Licânia com Uélsson. Ele veio sozinho de carro e se propõe a levá-lo.

— Viemos juntos e vamos juntos! — aparteou Companheiro Acácio.

— Miau, uau… — intrometeu-se Nabuco.

— Nabuco segue conosco! — depressa, Acácio anunciou.

— E eu também! — prontificou-se Carlos Meireles.

Colocamos nossas bagagens na Rural do Uélsson, e Carlos Meireles passou a chave do seu carro para minha Biscuí.

— Licânia, aqui vamos nós! — bradei a plenos pulmões.

Mas, quem disse que a Rural pegou de arranco?

— Tenham paciência, a bichinha não pode ver muita gente que esfria e não quer pegar — argumentou o motorista Uélsson.

Conversa vai, conversa vem… e nada da Rural. Com pouco, Nabuco, sempre mandão e resoluto, desce e convoca os presentes para empurrar o veículo.

Deu-se outra confusão. Metade dos presentes alegou ter mais de sessenta anos nos couros e, por isso, se viam dispensados da convocatória. Raimundo Antônio assumiu a condição de escambichado, com a coluna que não valia dois tostões. David Leite, Marcos Ferreira e Chico Rodrigues esconderam-se debaixo de uma latada. As mulheres, elegantes e de unhas pintadas, mantiveram-se distantes e alheias ao problema. Dona Dulce, Lilia Souza, Kalliane Amorim, Ângela Gurgel, Lúcia Moura, Marlene Maia e outras decidiram puxar um terço. Depois de quase meia hora, apenas o cabo Florisval concordou em empurrar a nossa Willys.

O cabra era tão forte que bastou encostar as mãos na traseira da Rural e vupt… o motor deu sinal de vida. Vibramos, entre miados e palmas.

— O freio não está bom! — berrou o motorista. —Ajudem-me! Freiem este carro!

— Meu Deus. Não seria melhor irmos a pé? —inquiriu-nos Carlos Meireles.

Florisval freou nossa Ferrari sertaneja, e entramos; de uma certa forma, assustados.

— Não precisa se preocupar, minha gente. Ela faz isso para chamar a atenção! Não é, Margarida? —tranquilizou-nos Uélsson, enquanto afagava a direção.

— Licânia, lá vamos nós! — bradei, agora de forma mais tímida.

E pegamos a estrada. Era fim de tarde, o sol já se mostrava retirante no cocuruto da serra. Devido à pandemia, a estrada se encontrava com baixo movimento.

Cada um a pensar com os seus planos e segredos. Eu, à frente com Uélsson. No banco de trás, Companheiro Acácio, Carlos Meireles e…

— Cadê o Nabuco? — interroguei.

Paramos, reviramos tudo e nem sinal do bichano. Acácio, aos prantos; Carlos Meireles, casmurro; Uélsson, intrigado com tanta fuleiragem por conta dum diabo de um gato, e eu…

— Um por todos, todos por um! — decidi, mosqueteiramente.

Quando íamos fazendo a curva para retornar, eis que percebemos a aproximação de uma picape, dando-nos sinal de luz. Era Boghos, Álder Teixeira e Agamenon:

— Vocês se esqueceram do Nabuco! — protestou Agamenon.

Nesse instante deu-se uma cena memorável. Acácio, Carlos Meireles e eu abrimos os braços para receber o abandonado. E sabe para quem o bichano se jogou?

— Que gatinho inteligente! — derreteu-se todo Uélsson, enquanto recebia os lambidos e o ronronar festivo de Nabuco.

— Ô bicho interesseiro! — colhi dos lábios de Acácio, ciumento.

— Licânia, vamos ou não vamos nós? Pelo amor de Deus! — bradei, pela terceira vez, já clamando pela proteção divina.

Ganhamos novamente o asfalto. Pelo retrovisor, ainda reparei quando os três amigos fizeram o nome do Pai, a rogar Sua proteção para aquela nossa odisseia. Só então retornaram para Fortaleza.

— Vou recuperar o tempo perdido. Margarida, sebo nas canelas! — professou Uélsson, com Nabuco postado no seu colo. E acelerou.

Na primeira curva mais fechada, nas imediações da Serra de Itapajé, uma porta da Rural não resistiu à manobra e sacou fora, caindo num fundo precipício.

— Todos estão bem? Deixemos essa porta pra lá! A Margarida anda precisando de outra mais nova. A condenada que caiu estava tomada pela ferrugem.

Entreolhamo-nos, ainda mais medrosos. Quando passei a vista pelo interior da Margarida, percebi que a ferrugem era presença em cada centímetro de sua lataria. Ajustei o cinto e orei.

Na subida da serra, a velocidade fez-se menor. A hora do Ângelus cobria a mataria de uma paz incomum. Apenas o barulho do motor e um passar de páginas no banco traseiro.

Ao virar-me, constatei que Acácio, com uma pequena lanterna, metia os olhos num tomo de Medicina.

— O que andas lendo, Companheiro? — indaguei-o.

— Se estamos indo para curar sua terra da pandemia da Covid-19, senhor Clauder Arcanjo, a ciência será a nossa maior aliada. Estou estudando os compêndios médicos — respondeu-me.

Ao lado dele, Carlos Meireles roncava, inocente. Na certa, a imaginar-se no mundo das musas poéticas.

Concentrei-me no asfalto à frente. Com pouco, fechei os olhos, na tentativa de descansar. Teríamos uma longa batalha para extirpar aquele vírus dos meus conterrâneos. Mergulhei num sonho agoniado. Homens e mulheres sofrendo em leitos de hospital, sem fôlego, a clamarem por ajuda médica.

De repente, senti que a Rural ganhava velocidade. Ao despertar, qual não foi meu espanto! Avançávamos em ritmo desabalado; e, ao pôr os olhos no motorista, este me confidenciou, baixinho para não gerar pânico nos demais passageiros:

— A Margaria aprontou mais uma. Não quer atender aos comandos de freio.

Descíamos a serra, e a força da gravidade nos impulsionava cada vez mais. Nunca rezei um terço tão ligeiro na vida. Acácio, metido no mundo da ciência; Carlos Meireles, entregue a Morfeu e… veio a desgraça. Uma curva fechada à direita nos aguardava.

— Segure o tranco, Margarida! Não vá me decepcionar, bichinha! — O colóquio do Uélsson com a Willys dava a tudo um ar surreal.

Quando da manobra na citada curva, a Margarida manteve-se firme, mas a outra porta não.

Nem o gato Nabuco; este, mesmo com as garras enfiadas na altura do saco do motorista, foi arremessado à toda para fora, aos gritos:

— Miau, miau… zzz… sss.. ***.. mi..au…

No próximo capítulo darei mais detalhes. Por enquanto, caros leitores, rezem pela vida de Nabuco.