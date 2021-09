Liberados eventos com capacidade de até 100% de ocupação no RN

Finalizou ontem (16), a fase 3 das medidas elencadas no decreto Nº 30.714, de 06 de julho deste ano, que estabeleceu a retomada gradual das atividades socioeconômicas no RN, incialmente previstas para 20 de agosto, e prorrogadas até ontem. A partir desta sexta (17), está liberada a ocupação de 100 % da capacidade total de alguns estabelecimentos socioeconômicos, seguindo as diretrizes do Anexo 1, do Decreto Nº 30.795, do dia 04 de agosto.

Continua sendo obrigatório o uso de máscara e álcool em gel, assim como o distanciamento. Já a medição de temperatura perde a obrigatoriedade em alguns estabelecimentos. Com o término da Fase 3, fica liberada a presença de mais de 600 pessoas em eventos abertos.

A medida faz parte de uma série de especificações determinadas pelo Governo do Estado, que, em face da redução dos casos de morte por coronavírus e o aumento da vacinação, poderiam proporcionar a reabertura comercial dentro do chamado “novo normal”. No entanto, o decreto segue aberto a alterações, que podem ou não ocorrer de acordo com os boletins epidemiológicos do RN.

Carnatal

Na tarde da última quinta-feira (16), após reunião entre gestores da Secretaria Estadual de Saúde, ficou decidida a autorização do Carnatal 2021, seguindo-se alguns protocolos de segurança que serão melhor esclarecidos no decorrer da semana, pela Administração do RN. O evento, que aguardava um posicionamento do governo para realização, a depender da situação pandêmica no Estado, deverá ocorrer entre os dias 9 e 12 de dezembro, conforme cenário epidemiológico.

Estádios

Eventos desportivos, como partidas de futebol, também voltam a receber público com a finalização da Fase 3 da retomada socioeconômica. Haverá um limite inicial de 30% da capacidade do estádio e a entrada será permitida, apenas, para quem tomou dose única ou as duas doses das vacinas contra a Covid. O Governo, no entanto, alerta para a volta de discussões sobre o assunto, caso haja aumento de novos casos da COVID-19.