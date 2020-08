Líbano: padre foge de explosão durante missa

Beirute ainda se recupera do choque – físico e psicológico – provocado por duas explosões ocrridas na terça-fera (4) no porto da capital libanesa. São pelo menos 100 mortes e mais de 4 mil desaparecidos em um acidente sem proporções na história.

O resultado das explosões foi sentido a quilômetros de distâncias e gerou uma série de vídeos impressionantes. Dois deles chamram bastante a atenção. Uma das gravações mostra o desespero de um padre que transmitia pela internet uma missa sem fiéis por causa do isolamento social provocado pela Covid-19. É possível vê-lo correndo para se salvar ao sentir a igreja tremer. Parte do teto da estrutura desaba ao fundo enquanto o clérigo escapa.

Outro registro não menos impressionante foi colhido durante uma entrevista no escritório da BBC em Beirute. A repórter Maryem Taoumi estava conversando com Faisal Al-Aseel, coordenador de projetos da Agência para Energia Sustentável do Marrocos, no momento da tragédia. Ela foi jogada no chão no momento da explosão.

O estrondo impressiona. É possível ouvir uma explosão seguida de um barulho desesperador. A jornalista, apear do trauma psicológico, passa bem.