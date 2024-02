Lewandowski diz que polícia prendeu homem suspeito de ajudar fugitivos de Mossoró

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que um homem foi preso nesta segunda-feira (26) suspeito de ajudar a esconder os dois Fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O ministro não deu detalhes sobre a prisão. A TV Globo apurou que o preso é o dono de uma chácara na região de Mossoró que teria recebido R$ 5 mil para esconder os dois fugitivos na propriedade.

Lewandowski deu as declarações durante entrevista coletiva na Embaixada da Alemanha, em Brasília, onde esteve nesta segunda para a assinatura de um acordo na área de segurança.

De acordo com o ministro, as buscas pelos fugitivos segue e os investigadores acreditam que eles continuam na região. “Imaginamos que eles ainda estejam na cercania, nas proximidades”, afirmou Lewandowski.

A dupla fugiu da unidade prisional no dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal, que conta com cinco estabelecimentos.

Quinta prisão

Essa é a quinta prisão efetuada ao longo das investigações da fuga dos dois presidiários, os criminosos Rogerio da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.

Na semana passada a Polícia Federal já havia prendido três homens em Mossoró, também acusados de ajudar os dois fugitivos.

Já, no Acre, foi preso Johnney Weyd Nascimento da Silva, irmão de Deibson.