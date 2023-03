Lewandowski anuncia data da aposentadoria nesta quinta-feira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, vai anunciar a data de sua aposentadoria após sessão da Corte nesta quinta-feira, 30. A informação é do Metrópoles.

Lewandowski completará 75 anos de idade no dia 11 de maio, quando teria de aposentar compulsoriamente do Supremo e da Universidade de São Paulo (USP), onde é professor de Direito.

Na última semana, como revelou a coluna Igor Gadelha, Lewandowski avisou ao presidente Lula que antecipará para meados de abril sua aposentadoria da Corte. A indicação feita por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo ainda é incógnita.

Entre cotados para substituir o ministro estão o advogado Cristiano Zanin e o jurista e professor Manoel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou com Lewandowski no STF e no TSE. As indicações do presidente, no entanto, ainda precisam ser aprovadas pelo Senado.

