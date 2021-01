Lesionado, Neymar deverá ficar de fora da estreia de Pochettino no PSG

Após uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na derrota do PSG para o Lyon no dia 13 de dezembro, o atacante Neymar não deverá entrar em campo pela equipe da capital francesa na próxima quarta-feira. O jogo será contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês, e marcará a estreia de Mauricio Pochettino no comando da equipe.

Segundo informações do jornal “Le Parisien”, o brasileiro treinou com a equipe nesta segunda-feira, mas ainda não tem condições de jogo. O Paris Saint-Germain deverá divulgar a lista de relacionados para a partida nesta terça, confirmando, assim, a presença ou não do camisa 10.

IstoÉ