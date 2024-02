Lendas Urbanas de Mossoró – A Baleia do Cine Cid – por Geraldo Maia

Lendas Urbanas de Mossoró – A Baleia do Cine Cid ( Geraldo Maia do Nascimento – [email protected])

Lendas são relatos fantasiosos que, na verdade, nunca ocorreram. São mentiras contadas como se fossem verdades, gerando boatos e histórias fantásticas. As chamadas “lendas urbanas” são aquelas histórias que ninguém sabe como, onde ou quem difundiu, mas, pelos detalhes, muitas vezes surpreendentes ou até mesmo chocantes, são frequentemente ligadas a um fato real que é deturpado ou exagerado para assustar ou impressionar as pessoas.

Mossoró também têm suas lendas urbanas. Algumas bem absurdas, mas que mesmo assim são passadas de boca a boca, ou mais recentemente pelas redes sociais, como tendo acontecido com algum conhecido. Uma dessas lendas diz respeito a baleia do Cine Cid. Quem conhece o prédio do antigo Cine Cid, hoje Teatro Lauro Monte Filho, sabe que é constante o aparecimento de umidade em seu porão e um constante fluxo de água que brota na parte de trás do prédio, escorrendo pela sarjeta. Sem nenhuma explicação plausível para o fenômeno, acabou surgindo uma lenda na tentativa de justificar o fato. Segundo essa lenda, no local onde foi construído o Cine Cid há um lago subterrâneo e nele mora uma baleia. E sempre que essa baleia se desloca, a água jorra. E seria esse o motivo de sempre verter água no prédio.

Na realidade há uma explicação lógica para o fato. No passado havia uma lagoa de água doce naquela região e era dali que se tirava água para beber, já que a água do rio sempre foi salobra, servindo apenas para os serviços domésticos. Com a grande seca de 1877, a chamada “grande seca dos dois setes”, aquela lagoa secou totalmente e as pessoas começaram a construírem casas no local. Mas o local sempre foi um minadouro de água, por isso que sempre está úmido e em alguns trechos a água chega a escorrer.

