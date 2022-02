Leitura da mensagem anual marca início do ano Legislativo Mossoroense

Seguindo o que determina o art. 338 do seu Regimento Interno, a Câmara Municipal de Mossoró realizou nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, a sessão inaugural do Ano Legislativo de 2022.

O ato, também cumprindo outra formalidade para o período, contou com a leitura da mensagem anual do Poder Executivo, essa sob responsabilidade do chefe do Executivo Municipal, prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade), sendo esse o único ato a compor a sessão de abertura.

Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente da Casa, vereador Lawrence Amorim (SD), que destacou em sua fala a importância da convivência democrática entre os dois poderes.

Falou ainda que a Câmara continuará, assim como aconteceu no ano que passou, trabalhando e analisando com total responsabilidade todas as matérias que possam gerar benefícios em favor da população mossoroense.

“Em 2021, vivemos o aprendizado de gerir a Câmara de uma cidade da importância de Mossoró e juntos, todos os vereadores e vereadoras, continuaremos com a missão de buscar sempre dias melhores para a nossa sociedade”, reforçou o presidente.

Na sua mensagem ao povo mossoroense, o prefeito Allyson Bezerra fez um resumo daquilo que foi feito no primeiro ano de sua gestão, enquanto, de forma paralela, já anunciava novos benefícios que estão começando e serão concluídos até o final do ano em curso.