Leilão de veículos apreendidos no RN acontece nesta terça-feira

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) está se preparando para realizar um leilão online de veículos apreendidos pelo Programa Pátio Livre. O evento está agendado para terça-feira, dia 5 de setembro, às 10h30, e contará com a oferta de 41 lotes que podem ser arrematados a partir de R$ 300.

Para aqueles interessados em participar do leilão e conhecer os veículos disponíveis, a visitação aos bens estará aberta nos dias 3 e 4 de setembro, das 9h às 17h. Os lotes encontram-se nos pátios da 63ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Nova Cruz, localizada na Rua Assis Chateaubriand, 842, Centro, Nova Cruz – RN, no interior do Rio Grande do Norte.

Os itens colocados à disposição no leilão abrangem uma variedade de veículos, desde uma motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, com lance inicial de R$ 300, até um Fiat/Mobi Like na cor branca, com valor inicial de oferta a partir de R$ 1.500.

Para obter informações adicionais sobre o leilão, como detalhes dos lotes e procedimentos de participação, você pode consultar os sites do Detran ou entrar em contato pelos telefones (84) 99865-2897 e (84) 3223-4146, ou ainda pelo e-mail [email protected].