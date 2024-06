Leilão de Neymar bate recorde e arrecada R$ 21 milhões

O lote mais valioso da primeira metade do evento foi uma “campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses”, arrematado por R$ 3 milhões.

Desta vez foram 24 lotes leiloados, que variaram desde camisas autografadas de Barcelona (com assinaturas de Neymar, Messi e Suárez) e PSG (assinadas por Neymar, Messi e Mbappé) até experiências como uma partida de pôquer com o atacante brasileiro ou um jogo de tênis com Ronaldo Fenômeno (na casa do próprio), passando por eventos como um jantar com o elenco do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira.

Veja a lista dos 24 lotes leiloados: