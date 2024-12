Lei Seca: Homem tenta fugir de fiscalização e acaba preso na Zona Leste de Natal

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, através do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) e da Seção Lei Seca realizou, na noite desta segunda-feira (23) e início da madrugada de hoje (24), fiscalização no bairro de Cidade Alta, Zona Leste de Natal e registrou três prisões por embriaguez ao volante.

Um dos homens presos ao visualizar a blitz, engatou marcha à ré e tentou empreender fuga, sendo interceptado. No interior do automóvel foram encontradas latas de bebidas alcoólicas. Ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia, mas diante dos visíveis sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Outros nove condutores ainda foram autuados na esfera administrativa por misturarem álcool e direção.