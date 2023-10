LEI SECA/CPRE autua mais de quatorze condutores durante fiscalização em Nova Parnamirim

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), por meio da Seção Lei Seca, realizou, na noite deste sábado(30) e início da madrugada deste domingo (01), a prisão de mais 02 (dois) condutores por dirigir em estado de embriaguez.

A fiscalização ocorreu na Avenida Maria Lacerda, Nova Parnamirim, culminando ainda com a autuação administrativa de outros 14 (quatorze) por misturar álcool e direção.

Os infratores foram conduzidos à Central de Flagrantes onde foram autuados com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.