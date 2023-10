Lei que cria a Plataforma da Cultura Potiguar é sancionada

O Governo do Estado sancionou o projeto de lei que cria a Plataforma da Cultura Potiguar. De autoria da deputada Isolda Dantas (PT), a plataforma deve funcionar como um banco de dados virtual que tem como propósito dar visibilidade, reconhecimento e apoio aos profissionais, grupos, coletivos, produtores e espaços artísticos e culturais e marca um avanço significativo na promoção e fortalecimento da cultura do Rio Grande do Norte.

Segundo o texto sancionado, o projeto Plataforma da Cultura Potiguar tem como objetivos principais mapear e cadastrar profissionais, facilitar o investimento em projetos culturais, incentivar a autonomia econômica de grupos e agentes e gerar emprego e renda.

“A gestão da Plataforma ficará sob responsabilidade do Governo do Estado, garantindo uma administração eficiente e transparente. Representa o compromisso do RN com a valorização de seu patrimônio cultural, apoiando artistas e grupos culturais e convidando todos a se unirem e a contribuírem para a riqueza da nossa cena cultural”, justificou Isolda Dantas.