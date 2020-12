Lei Aldir Blanc: Secretaria de Cultura publica relação dos habilitados na fase jurídica final em Mossoró

A secretaria de Cultura publicou no Jornal Oficial do Município (JOM) nº 590c, edição desta quarta-feira (02), a relação com os proponentes habilitados no segundo edital da Lei Aldir Blanc em Mossoró.

O edital nº 006 foi lançado com “sobras” de recursos do lançado anteriormente, quando muitas categorias não tiveram nenhum inscrito sequer. Para que não haja devolução das verbas, gestores, tanto municipais, quanto estaduais, têm se desdobrado na criação de mecanismos que facilitem o acesso aos proponentes.

Veja aqui a relação dos habilitados para a fase de análise do mérito. A lista está nas páginas 8, 9 e 10. Também estão listados os nomes dos inabilitados: