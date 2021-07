LBV realiza ação solidária percorrendo caminhos do Sertão Potiguar 

Os indicadores da fome têm aumentado cada vez mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em cinco anos, a fome aumentou no Brasil e já são 10,3 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar grave no país. São milhares de famílias que não têm o que comer: falta-lhes o alimento básico, e esses dados da fome prevalece nas áreas rurais, atingindo mais os domicílios chefiados por mulheres e quase metade dos famintos são da região Nordeste.

Com a pandemia do novo coronavírus os índices de desemprego também aumentaram atingindo a marca de 14,1 milhões de pessoas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), pelo IBGE, divulgada em dezembro/2020. Outra preocupação é a alta nos preços dos alimentos que também afeta as famílias mais vulneráveis, principalmente as que moram com pessoas abaixo dos 18 anos.

Diante desse cenário, a Legião da Boa Vontade (LBV), vem intensificando seu trabalho emergencial no enfrentamento a fome, no último dia 29 de junho, esteve com sua caravana solidária no Sertão Potiguar no município de Lajes, há 130km de distância da capital, para beneficiar o Assentamento 3 de agosto, amparando 83 famílias em vulnerabilidade social, que residem no local e vivem da agricultura familiar e do auxílio econômico oferecido pelo Governo Federal.

A ação solidária entregou 2 toneladas em cestas de alimentos, kit de limpeza e higiene, máscara e álcool em gel 70%, necessários na prevenção da Covid-19, contribuindo economicamente com as famílias vulneráveis assistidas pela LBV no município de Lajes.

Maria Dalva Bernardo Pereira, 51 anos, casada, mãe de quatro filhos, fala das dificuldades que enfrentava na comunidade, devido à falta de água para o consumo, ela sobrevive da agricultura familiar juntamente com seu esposo. Ao receber a doação da LBV, disse que há muito tempo não recebia uma cesta com arroz, feijão, farinha, açúcar, e principalmente, o óleo item que está muito caro em se adquirir.

“Muito obrigada por essa cesta recheada, fazia muito tempo que não recebia um presente desse, e o kit de higiene e limpeza que tanto precisamos, agradeço a Deus, por vocês ajudarem a quem mais precisa”, declara feliz.

Em todo o Brasil, a Campanha Diga SIM da LBV, tem como meta entregar até o mês de agosto, nas cinco regiões do país, mais de 104 mil cestas de alimentos; 311 mil litros de leite; 110 mil kits de higiene e de limpeza, além de continuar com todo atendimento em suas 82 unidades.

Por isso, a LBV precisa de doações para continuar prestando o atendimento a milhares de famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar que foram fortemente afetadas com os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19.

Saiba como ajudar:

Acesse www.lbv.org.br e doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: [email protected].