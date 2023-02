LBV promove campanha em prol da Educação no incentivo aos estudos e beneficia alunos de Natal e do Sertão

Pioneira em iniciativas de incentivo ao ensino, a Legião da Boa Vontade desenvolve a sua campanha LBV — Educação: Futuro no Presente! com o intuito de amenizar as desigualdades sociais provenientes do aumento dos níveis de pobreza e da fome no país, como um dos reflexos causados pela pandemia da Covid-19, amparar os pequenos é seriamente necessário.

A LBV acredita que a Educação transforma vidas e ajuda a construir um mundo melhor, por isso a preocupação em promover ações permanentes que contribuam para a garantia desse direito básico. Educar é um ato de amor e também possibilita o desenvolvimento das crianças e dos jovens, além de oportunizar o aperfeiçoamento tanto de habilidades como da formação cidadã. Sabendo da importância disso, a mobilização da LBV faz a entrega de kits pedagógicos até março deste ano.

A meta é beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes que são acompanhadas pelos serviços e programas socioeducacionais da LBV e aquelas assistidas por escolas e entidades parceiras em todo o país. Uma ajuda e tanto para as famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem recursos para a compra do material escolar.

No Rio Grande do Norte, a Entidade vai assistir 500 alunos que cursam do 1º ao 5º ano em comunidades rurais nos municípios como Elói de Souza (Instituto Família Criativa do Campo), Pedro Avelino (meninos e meninas da comunidade quilombola Aroeira), em São Tomé (alunos do Sítio Morada Nova e a Escola Municipal Ovídio Honorato Moreira) e na capital Natal são os pequenos beneficiados pelos serviços da LBV na região do Bairro Dix-Sept Rosado.

Neste sábado, 11 de fevereiro, às 9h, a LBV inicia a entrega de 200 kits composto de vinte quatro (24) itens de materiais pedagógicos, como apontador com depósito; borracha branca; cadernos de (brochura, desenho e universitário); caixa de giz de cera; lápis preto e de cor; canetas azuis, pretas, vermelhas e hidrográficas coloridas; estojo; mochila; squeze; régua plástica; tesoura sem ponta e tubo de cola bastão para a alegria e entusiasmo dos meninos e meninas assistidos pela Entidade. Será um grande evento cultural com apresentações culturais preparadas com muito carinho pelos pequenos que integram o serviço Criança: Futuro no Presente!.

A solenidade de entrega dos kits ocorrerá na Escola Municipal Joaquim Honório situada à Rua Pres. Mascarenhas – Bairro: Quintas, Zona Oeste de Natal.

Quem cuida, sonha e realiza junto

Para cumprir com esse propósito, sua atitude faz toda a diferença, daí o convite da LBV para que você participe dessa ação solidária. A campanha contribui com a permanência da criança na escola e a sua melhoria na Educação. Garanta um futuro melhor no presente para milhares de meninas e meninos. Por isso, “quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!”.

