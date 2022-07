LBV em ação emergencial no combate à fome

A fome tem atingido milhões de brasileiros, entre os fatores que pioram essa triste realidade está a alta da inflação no país e o elevado número de desempregados (11,1% no 1º semestre de 2022), e o fato de que 75 milhões de brasileiros vivem com meio salário-mínimo ou menos, conforme revelou um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais.

Junte-se a isso a extensa duração da pandemia do novo coronavírus, que extenua e gera implicações econômicas, emocionais e para a saúde da população. O que se vê é que a crise sanitária contribuiu para ampliar ainda mais a falta de acesso regular de multidões espalhadas pelo território nacional e pelo mundo à alimentação.

Um levantamento divulgado, em 8 de junho, por diversos veículos de comunicação apresentou dado alarmante: a quantidade de brasileiros sem ter o que comer praticamente duplicou em dois anos de pandemia. Os dados fazem parte do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), e revelam que atualmente 33,1 milhões de indivíduos não têm o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de insegurança alimentar grave.

De acordo com o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), todo ser humano tem direito de “assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário […] e direito à segurança em casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.

Diante desse cenário sombrio, a Legião da Boa Vontade (LBV), intensifica suas ações emergenciais em prol das famílias que sofrem principalmente nesse período do ano, com as estiagens, as cheias e as frentes frias. E durante o mês de julho, o roteiro solidário de impacto social no combate a fome na entrega de cestas de alimentos não perecíveis, percorrerá as cidades: Pedro Avelino e Lajes do Cabugi (7), São José do Seridó e Lajes Pintadas (15), Senador Eloi de Souza (16), e Baia Formosa (29). A ação emergencial no amparo as famílias em situação de vulnerabilidade social iniciado em junho, seguirá até o mês de agosto.

As doações para essa iniciativa podem ser feitas no site www.lbv.org.br, por transferência bancária via pix pelo e-mail: [email protected], pelo 0800 055 50 99 ou ainda diretamente na nossa Unidade em Natal/RN, na Rua dos Caicós, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado. Outras informações (84) 3613-1655.