LBV completa 44 anos com ações de amparo às famílias vulneráveis no RN

A Legião da Boa Vontade (LBV), celebrou no dia 1º de setembro, 44 anos de trabalho prestados ininterruptos ao Estado do Rio Grande do Norte, com entrega de benefícios às famílias assistidas pelos seus serviços de convivência e fortalecimento de vínculos localizado na cidade de Natal. Foram 50 famílias em situação de insegurança alimentar, que receberam o amparo da Instituição com mais de 1 tonelada em cestas de alimentos, kit de leite, material de limpeza e higiene pessoal.

Ao longo desses 44 anos de trabalho da LBV em Natal, centenas de famílias as quais vivem em situação de vulnerabilidade social e participam dos serviços socioassistenciais da Instituição, são oriundas de bairros e comunidades como o Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Dix-sept Rosado, Quintas, Zona Norte, Planalto, Felipe Camarão, Cidade Nova, Cidade da Esperança, Olga Benário, Monte Celeste, Tiradentes, Eleny Ferreira. Elas contam com o grande apoio da LBV com alimentos, orientação social e psicológica, tem a Entidade como um porto seguro de suas vidas. O atendimento se estende a dezenas de municípios com o baixo desenvolvimento humano e econômico no Estado, medidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM.

No Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Natal, são oferecidos os serviços, Criança: Futuro no Presente!, Cidadão-Bebê e Vida Plena, além de seu público atendido, a Instituição também assiste ONGs parceiras como a Associação dos Deficientes Visuais, Casa do Menor Trabalhador, Centro Educacional Dom Bosco, Lar da Vovozinha e Lar Fabiano de Cristo.

Aos 35 anos, a mãe solo de quatro crianças, Simone Silva do Nascimento, sobrevive do auxílio do Governo Federal (o Bolsa Família), ela relata que era um sonho ter seus filhos atendidos pelos serviços da Instituição, hoje o sonho é realizado. “Enfrento muitas dificuldades, tenho que levar e buscar os filhos na escola, para que eles possam ter uma boa educação. O pouco que ganho são para eles, quando falta alguma coisa em casa, peço ajuda a minha família, tem dia, que nem feijão tenho para alimentar meus filhos, isso doe muito. É nessa hora que a LBV chega, sempre presente não me desampara”, declara a mãe solo.

A jovem mãe, ressalta os benefícios recebidos pela Instituição. “Recebo cestas de alimentos, cestas verdes, kits de higiene e limpeza, fico muito feliz. Hoje [no aniversário da LBV] estou levando para casa o necessário para alimentar meus filhos. Agradeço muito a LBV e a todos os seus doadores que mantem esse trabalho”, agradece.

Amigo de longa data da Instituição, o advogado, escritor e professor Cyrus Alberto de Araújo Benavides, deixou sua mensagem de carinho e apreço pela Instituição. “Quando recebemos um abraço das crianças [da LBV] nas oficinas de capoeira, ballet, dança e arte nos reforça uma paz espiritual. Esses 44 anos no cuidado com as pessoas, no acolher, o sentimento de doar ao outro, o trabalho dos voluntários e doadores são sinônimos de felicidades. A LBV é uma Instituição que zela confiança”, declara.

Para que esse trabalho da LBV, continue amparando os mais vulneráveis, ela convida a Sociedade a ajudar o seu trabalho, para que mais Norte-rio-grandenses possam ser assistidos pelas campanhas humanitárias promovidas pela Instituição, principalmente no enfrentamento a fome e à Covid-19.

SAIBA COMO AJUDAR:

Acesse www.lbv.org.br e doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: [email protected].

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Natal, está situado à Rua dos Caicos, 2148, Bairro Dix-Sept Rosado: (84) 3613-1655.