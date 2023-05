LBV apoia mães vulneráveis na garantia do direito à dignidade menstrual

Foram entregues 30 kits de higiene íntima para mulheres atendidas pelo serviço em Natal/RN

A Legião da Boa Vontade (LBV) reconhece a importância das mulheres para as famílias e para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Por isso, há décadas, a Instituição mantém serviços, programas e campanhas que visam à garantia dos direitos e promoção dos vínculos sociais e familiares, valorizando as mulheres em todas as fases da vida.

Entre as muitas ações em prol de meninas e mulheres em situação de pobreza, destaque para a Campanha Pela Proteção da Mulher, de natureza humanitária realizada pela LBV e tem o objetivo de promover a garantia e o reconhecimento do direito à dignidade menstrual. Para tanto, a Instituição entregou kits com itens de higiene íntima.

A ação no combate à pobreza menstrual teve o apoio de colaboradores da empresa Teleperformance Brasil que, em uma ação solidária interna, se mobilizaram para doarem kits de higiene íntima em prol das mulheres assistidas no serviço Infância Cidadã. Andressa da Silva, 21 anos, mãe do pequeno Samuel, comentou que o apoio da LBV contribui para a proteção de sua saúde. “Não tenho condições de comprar os itens que sempre é entregue no kit da LBV, com ele ficarei mais bonita e cheirosa. Muito obrigada aos doadores”.

Aos 31 anos, mãe de cinco filhos, Edna Irineu do Amor Divino, sua renda advém de programas de transferência de renda do Governo Federal, relata, que enfrenta muitas dificuldades para comprar itens de higiene pessoal aos filhos e para ela. “Não tenho condições de comprar o kit. Agradeço a todos por mais esse benefício para mim e a minha família, chega sempre no momento certo”, declarou.

Para doar, e apoiar no amparo de mulheres e suas famílias basta acessar o site www.lbv.org.br ou via chave de e-mail do PIX: [email protected]. Essa e outras ações humanitárias realizadas pela Legião da Boa Vontade podem ser conferidas nas redes sociais no perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.