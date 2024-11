Lawrence assegura verba para novo mamógrafo da Liga

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim (PSDB), garantiu emenda impositiva de R$ 273 mil para a Liga Mossoreoense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC). O vereador anunciou os recursos, em audiência com a diretoria da entidade, hoje (19), na presidência do Legislativo.

Participaram da reunião, representando a LMECC, Paulo Henrique Monte (presidente), Cure Medeiros (chanceler), Daniel Vale (diretor jurídico) e Robson Amorim (diretor administrativo). Eles reivindicaram apoio da Câmara Municipal para a compra de mamógrafo de última geração.

Cada vereador (a) deve, obrigatoriamente, destinar na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 R$ 273 mil para a Saúde. Lawrence alocou no projeto o valor integral para a Liga.

“Estamos nos somando à mobilização para arrecadar os recursos para a compra do novo mamógrafo, que vai mudar o panorama do diagnóstico de câncer em Mossoró e região”, justifica o vereador. Além de apresentar a emenda, Lawrence dialogou com outros parlamentares, para que façam o mesmo.

Segundo a LMECC, o equipamento custa cerca de R$ 3 milhões e vai suprir lacuna em Mossoró e região, na avaliação de Paulo Henrique Monte.

“Com o mamógrafo de última geração, pacientes de Mossoró e dos 64 municípios na nossa jurisdição terão acesso, em Mossoró, de um serviço hoje acessível apenas nos grandes centros urbanos e a quem pode pagar. E a Liga vai fazê-lo em Mossoró e pelo SUS, cobrindo também diagnóstico de próstata. Ou seja, ninguém vai mais precisar sair de Mossoró para ter acesso a essa tecnologia”, comenta o presidente da LMECC.