Lawrence Amorim destaca harmonia entre poderes

Em pronunciamento antes da mensagem anual da Prefeitura, hoje, na Câmara Municipal de Mossoró, o presidente da Casa, Lawrence Amorim, demonstrou confiança em mais um ano produtivo no Legislativo. Segundo ele, será possível conciliar a agenda legislativa e o calendário eleitoral.

“Em 2023, tivemos mais de 100 leis sancionadas pelo Poder Executivo em Mossoró. Realizamos quase 90 sessões, produzimos mais de 6 mil proposições e debatemos os grandes temas da nossa cidade. Em 2024, manteremos a determinação para entregar mais resultados”, disse.

Para isso, o presidente destacou o empenho dos 23 vereadores e vereadoras, da situação e da oposição. “Vamos continuar levando a termo o protagonismo da Câmara Municipal no desenvolvimento de Mossoró, como um dos pilares da democracia e da representação popular”, destacou.

Lawrence defendeu prioridades na Câmara para 2024. Entre elas, a necessidade de Mossoró avançar nas Parcerias Público-Privadas (PPPs). “As PPPs são fundamentais na colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, para realizar projetos e serviços de interesse público”, justificou, ao lembrar de projeto, de sua autoria, em tramitação na Câmara.

Também reiterou, na Presidência da Câmara, continuar a promover ambiente de debate saudável e respeitoso, no qual todas as vozes sejam ouvidas e todas as ideias consideradas. “O diálogo e a moderação são ferramentas que continuarão presentes no nosso trabalho”, garantiu.

Por fim, ressaltou a harmonia institucional entre Executivo e Legislativo como fundamental para se alcançar a Mossoró que todos desejam. “Que seja um ano marcado pela harmonia, pelo respeito mútuo e pela efetivação de políticas públicas para o desenvolvimento de nossa cidade”, finalizou.