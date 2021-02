Larissa Rosado pede maior transparência do sistema de vacinação em Mossoró

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) solicitou, através de requerimento apresentado na sessão ordinária desta terça-feira (23), a divulgação de informações referentes à vacinação contra a Covid-19, em Mossoró.

A parlamentar pediu a divulgação do número de doses aplicadas, o número de vacinas em estoques e o perfil das pessoas que receberam as doses. “Queremos que o processo seja mais transparente, para que não tenhamos nenhum tipo de fraude na aplicação das doses. E que ninguém fure a fila e recebe a vacina no lugar daqueles que necessitam mais”, defendeu. O vereador Francisco Carlos (PP) também assinou o requerimento, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão.

Vigilância Sanitária

A parlamentar solicitou ainda ações para evitar a disseminação da doença no município de Mossoró. “É natural do ser humano, após um tempo, relaxar nas medidas de prevenção. Os casos estão aumentando no Brasil e principalmente no RN. São cerca de mil mortos por dia. Precisamos de um trabalho de conscientização por parte da Vigilância Sanitária”, defendeu.