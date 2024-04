Larissa Rosado é oficializada presidente do PSB no Rio Grande do Norte

As ex-deputadas estadual e federal, Larissa Rosado e Sandra Rosado, respectivamente foram recebidas hoje, em Brasília, pelo presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, para oficializar a filiação das duas.

Além da filiação, Larissa Rosado, deputada por quatro mandatos, retorna à Sigla, onde esteve de 2005 a 2018, tendo fortalecido o partido em nível estadual, levando os princípios do partido para os quatro cantos do RN.

Para Larissa, que tem uma relação de amizade com muitos dos filiados do partido, o retorno é muito natural e reforça sua vontade de atuar fortemente no fortalecimento de bandeiras que ela tem defendido, enquanto deputada e vereadora.

” Nos meus mandatos de deputada, alguns no PSB, sempre defendi a justiça social, as minorias, especialmente às mulheres. Como presidente do PSB no RN continuarei esse trabalhado, ampliando a capacitação dos filiadas para garantir igualdade no conhecimento entre homens e mulheres nas eleições” diz.