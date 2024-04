Larissa Rosado é a nova presidente do PSB no Rio Grande do Norte

Venhas conhecidas do partido, as ex-deputadas estadual e federal, respectivamente, e ex-vereadoras de Mossoró, Larissa e Sandra Rosado, voltaram à Casa do PSB. Aliás, os mandatos de ambas foram pela legenda, na qual elas sempre foram muito bem acolhidas e prestigiadas. Hoje, sem filiaram mais uma vez ao Partido Socialista.

Larissa Rosado assumirá a presidente estadual do partido, substituindo Rafael Motta, que se filia ao Avante.

As ex deputadas circulam muito bem não do pelo PSB, mas por todos os demais partidos. Sempre foram cordiais e gentis com correligionários.

Com informações de Thaisagalvao.com.br