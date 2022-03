Larissa Rosado destaca importância de políticas públicas em prol dos pacientes renais crônicos

No dia 10 de março é celebrado o Dia Mundial do Rim, data que é fundamental para alertar a sociedade para os problemas enfrentados pelos pacientes renais crônicos. A data, que neste ano tem como tema “Saúde dos Rins para Todos”, também objetivo chamar a atenção para o estabelecimento de políticas públicas voltadas para essa causa.

Com o objetivo de falar sobre o assunto, a vereadora Larissa Rosado (PSDB) convidou o diretor do Hospital do Rim de Mossoró, o médico Bráulio Figueiredo, e sua equipe, para participar da sessão ocorrida nesta quarta-feira, 9, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM).

Na ocasião, a vereadora Larissa Rosado falou sobre a a importância do serviço de atendimento aos pacientes renais crônicos de Mossoró e região. Ela ressaltou que mais de 400 pacientes crônicos renais dependem do tratamento realizado em Mossoró. Desse total, mais de 200 pacientes são atendidos pelo Hospital do Rim.

“Precisamos ressaltar a importância dessa unidade hospitalar para a nossa sociedade. São mais de 28 cidades que têm o Hospital do Rim como referência e mais de 200 pacientes que dependem da instituição para realizar seus tratamentos. São pessoas que dependem do sistema público de saúde, das clínicas e dos hospitais de referência”, informou.

Larissa Rosado aproveitou o momento para agradecer ao diretor Bráulio Figueiredo e à equipe por comparecerem à CMM para fazer um chamamento à população, aos vereadores, à Prefeitura de Mossoró e ao Governo do Estado para os problemas enfrentados pelos pacientes renais crônicos e para chamar a atenção sobre esse assunto.

Na sessão, além de pedir investimentos, os representantes do Hospital do Rim informaram que alguns pacientes não estão tendo acesso às medicações necessárias para o tratamento. Larissa Rosado também falou sobre a importância da reabertura do albergue de Natal, uma vez que muitos pacientes precisam se deslocar para fazer o tratamento na capital do estado.