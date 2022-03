Larissa Rosado comemora a aprovação do PCCR dos servidores da Uern

Nessa terça-feira, 15, dia em que foi comemorado os 170 anos de Mossoró, a cidade vivenciou outra grande alegria, com a aprovação, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos técnico-administrativos e docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) comemorou a conquista e lembrou que, em seus mandados como deputada estadual, sempre atuou em prol da Universidade, destinando emendas parlamentares e lutando para a maior valorização da instituição. Larissa lembrou ainda que a Uern é um patrimônio para os mossoroenses e para todo o estado do Rio Grande do Norte, uma vez que, há 53 anos forma profissionais capacitados para o mercado do trabalho.

“No dia em que Mossoró completou 170 anos, recebemos com alegria a notícia da aprovação do projeto que prevê a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos trabalhadores da Uern, pela Assembleia Legislativa. Quero parabenizar a reitora, Cicília Maia, o vice-reitor, Chico Dantas, parabenizar também os representantes das categorias, Neto Vale e Elineudo Melo, e a todos os técnicos, professores, chefes de departamentos que se envolveram nessa luta, que teve uma conquista mais que merecida”, informou a vereadora.

O projeto que atualiza o PCCR dos servidores da Uern deve ser sancionado pela governadora Fátima Bezerra, até a próxima semana. O reajuste dará aos servidores maior amparo quanto às progressões salariais, proporcionando, também, a valorização profissional da categoria.

Defensora declarada da Uern, Larissa Rosado informa que continuará trabalhando em prol do crescimento e expansão da instituição. “Vamos trabalhar para que a nossa universidade seja cada vez mais forte”, conclui a vereadora mossoroense.