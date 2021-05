Larissa Rosado apresenta Projeto para auxiliar profissionais ligados à cultura

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) defendeu um Projeto de Lei apresentado por ela,na sessão de hoje, 25, que garante auxílio aos profissionais da área da cultura, durante a pandemia do novo coronavírus. A parlamentar pediu apoio dos pares para a aprovação.

“Através do Projeto, queremos fomentar a economia criativa da cultura. Vamos auxiliar costureiras, atores, autores, o pessoal do som, da iluminação e uma gama de profissionais que foram diretamente prejudicados com as restrições que a pandemia trouxe”, explicou.

Pelo texto, o valor do auxílio seria proveniente dos recursos do Mossoró Cidade Junina. A ideia é lançar um edital para que esses profissionais inscrevam projetos e possam receber esses recursos. “Queremos dar a oportunidade aos artistas da nossa cidade para que eles possam exaltar nossa cultura”, explicou. O Projeto de Lei segue em tramitação regular, na Câmara Municipal de Mossoró.

Assecom CMM