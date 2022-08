Larissa e Sandra anunciam apoio a Rafael Mota para o Senado

Vereadora e quatro vezes deputada estadual, Larissa Rosado (União Brasil) que concorre mais uma vez à Assembleia Legislativa, e a ex-deputada federal Sandra Rosado que tenta o retorno ao Congresso, anunciaram na manhã deste sábado, 20, apoio ao projeto do deputado federal Rafael Mota (PSB) para o Senado.

O anúncio foi feito no comitê das candidatas, ao lado de lideranças e amigos. “O grupo definiu pelo nome de Rafael Mota por ter pensamentos e ideias parecidos com os nossos e ser bastante acessível, o que facilita o atendimento das demandas de Mossoró e do Estado”, diz Larissa.

Para Rafael, o apoio fortalece a candidatura dele ao Senado e aumenta sua responsabilidade com os mossoroenses. “Eu sei que Larissa e Sandra são duas guerreiras e dão eco aos problemas de Mossoró. Estão sempre atentas às demandas da população e buscando melhorar a vida dessa gente e vão poder contar sempre comigo no Senado Federal”, falou Rafael.

via assessoria.