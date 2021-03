Larissa destaca Dia Internacional da Mulher em pronunciamento na Câmara

A vereadora Larissa Rosado usou na sessão quarta-feira, 10, para registrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, destacando que a data simboliza as lutas, vitórias e conquistas alcançadas pelas mulheres durante toda a história. “É, de fato, um dia de comemorar avanços, mas precisamos chamar os homens e mulheres para trincheira de batalha, pois muito ainda falta a ser conquistado”, destacou em tom de desabafo.

Em seu discurso, a parlamentar apresentou dados estarrecedores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 sobre a violência contra a mulher no Brasil e no RN.

“A violência contra a mulher é uma pandemia que não cessa. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Isso significa que uma mulher é morta a cada sete horas só por ser mulher, os estupros domésticos registraram forte alta durante a pandemia. É doloroso saber que uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos e que uma mulher trans é assassinada a cada três dias,” enfatizou Larissa.

De acordo com a parlamentar, é importante destacar que violência não é só física. Há outras formas perversas e igualmente graves de agressão contra a mulher. Algumas delas são: violência psicológica, sexual, patrimonial, moral, familiar. Muitas mulheres convivem com ameaças, constrangimento, insultos, manipulação, chantagens, limitação do direito de ir e vir, são privadas do controle financeiro de suas vidas, obrigadas a fazer sexo com seus companheiros, acusadas de traição e impedidas de usar roupas que gostam. O Anuário pontua crescimento em todos esses índices.

Chamo a atenção das mulheres para os canais de denúncias disponíveis gratuitamente e onde se podem ser feitas denúncias anônimas. Temos o Ligue 180 e do Disque 100, que já existiam, as denúncias também podem ser feitas através do WhatsApp (61) 9 9656-5008 e pelo aplicativo chamado “Direitos Humanos Brasil”.

Ao fim do uso de seu tempo, Larissa pediu à Prefeitura de Mossoró agilidade na estruturação da Casa da Mulher Brasileira, um espaço público que concentra serviços especializados e multidisciplinares para o atendimento às mulheres em situação de violência. O equipamento oferecerá acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças; brinquedoteca; entre outros serviços.

Também apresentamos oficialmente à Câmara a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Mossoró. As Procuradorias são órgãos que atuam no combate à violência e à discriminação contra as mulheres, qualificando os debates de gênero nos parlamentos e recebendo e encaminhando aos órgãos competentes as denúncias e os anseios da população.