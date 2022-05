Larissa cobra incentivo da Prefeitura para o esporte amador

Durante a sessão realizada nesta quarta-feira, 11, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), a vereadora Larissa Rosado (União Brasil) aproveitou a presença de representantes que atuam na defesa e no incentivo do esporte amador na cidade para cobrar da gestão municipal e dos colegas vereadores o desenvolvimento de ações de incentivo para os jovens esportistas.

A vereadora enfatizou que essas instituições desenvolvem um trabalho de suma importância para o município, atuando, muitas vezes, de forma complementar ao papel das escolas, proporcionando a disciplina por meio do esporte. “As associações que promovem o incentivo ao esporte são super importantes para o dia a dia da nossa sociedade, porque muitas delas chegam a complementar o papel da escola, proporcionando o esporte, que é importe para a saúde, mas também para a disciplina de maneira geral”, informou.

Larissa lembrou que muitos dos atletas de esportes com futebol, basquete, artes marciais, entre outros, estão com “o pires na mão” nos semáforos de Mossoró, solicitando a doação da sociedade para arrecadar recursos e participar de competições fora da cidade. “Esses jovens andam com o pires na mão, solicitando recursos para participar de competições fora”.

“Cresce o número de atletas da nossa cidade que nascem dos bairros mais periféricos de Mossoró e das comunidades mais humildes. São pessoas de imenso talento, mas que não encontram na Prefeitura o amparo e o incentivo necessários para participar de competições, especialmente fora do estado. Foi importante os representantes das associações estarem aqui para divulgar o trabalho e sensibilizar os colegas que são da base e da oposição para lutar pelo incentivo ao esporte amador na nossa cidade”, concluiu Larissa Rosado.

Associação pede apoio para projeto que valoriza esporte na Tribuna

Na Tribuna Popular de hoje, 11, Neuzângela Gomes, uma das responsáveis pela Associação Esportiva Jovem Esperança (AEJE), pediu apoio do poder público municipal ao projeto desenvolvido pela Associação, que tem como objetivo oferecer esporte e aulas de reforço para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

As aulas e treinos são realizados em uma casa alugada, no bairro Planalto 13 de Maio. A AEJE foi fundada em 2003 e atende crianças de 06 a 17 anos de idade nos turnos matutino e vespertino. A ideia é oferecer aulas de Taekwondo, futebol de campo, Karatê e reforço escolar no contra turno escolar.

“Atualmente, não estamos oferecendo futebol de campo, pois falta apoio. Também não temos material para as aulas de reforço, então só oferecemos para os estudantes que estão mais necessitados. E antigamente, também oferecíamos lanches, mas não estamos mais em condições”, explicou Neuzângela.

Mesmo com as dificuldades, Neuzângela afirma que o projeto já deu importantes frutos. “Já participamos de campeonatos a nível nacional com nossos jovens do taekwondo. É um projeto importante, que muda a vida desses jovens. Precisamos de apoio do poder público para continuar”, reforçou.