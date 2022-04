Larissa cobra agilidade no repasse de recursos para tratamento oncológico

Nesta quarta-feira, 13, durante sessão na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), a vereadora Larissa Rosado (União Brasil) voltou a falar sobre a importância de políticas públicas efetivas para o tratamento de pacientes que estão na luta contra o câncer. Ela ressaltou que além da importância de reajustar a tabela SUS nacional, que tem valores defasados, é fundamental que Estado e Município garantam o pagamento do valor complementar para a realização de exames e cirurgias.

Larissa lembrou que é um dever do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró garantir a continuidade do tratamento dos pacientes oncológicos, por meio do repasse do plus, que é um valor complementar em virtude da defasagem da tabela. Por isso, é fundamental que esse repasse seja feito em dia, afastando a possibilidade de suspensão das atividades por parte dos prestadores de serviços. “Muitas vezes, os prestadores de serviço estão com seus repasses atrasados, e a população fica sem aquele serviço que é necessário para o tratamento. O apelo que volto a fazer é que esses repasses sejam feitos no momento correto”, lembra.

“Nós temos cerca de 60 pessoas de Mossoró e uma média de 100 pessoas de cidades das redondezas esperando por cirurgias oncológicas. Os pacientes oncológicos não podem esperar. Por isso, é fundamental que esse subfinanciamento seja pago em dia, tanto pela Prefeitura de Mossoró quanto pelo Governo do Estado”, informou a vereadora.

Durante a sua fala, Larissa externou sua impressão que o Governo do Estado e a Prefeitura de Mossoró estão trabalhando juntas para discutir pontos importantes como o dia da cirurgia e a biópsia, e sanar os problemas que são enfrentados pelos pacientes oncológicos.

Nessa terça-feira, 12, durante audiência pública sobre o atendimento a pacientes com câncer em Mossoró e na região Oeste, solicitada pelo deputado Dr. Bernardo Amorim (MDB), Larissa falou sobre a necessidade de reajuste da tabela SUS, por meio da união da bancada Federal, e lembrou que é necessário agilizar os procedimentos que existem dentro do tratamento contra o câncer, que incluem o diagnóstico precoce, exames, tratamento, cirurgias e acompanhamento médico.

Larissa informa ainda que, como deputada, conseguiu emendas junto com outros parlamentares, para a compra de um tomógrafo para a Liga Mossoroense. Além disso, a vereadora luta diariamente para que as mulheres possam ter atendimento e tratamento de qualidade. “É pra isso que eu luto diariamente quando levanto a bandeira da mulher. Também é pela luta pela saúde que dedico meu trabalho aqui na Câmara Municipal”, finaliza.