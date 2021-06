Larissa, Beto, Carlos Eduardo, Fátima Bezerra e Lula lideram pesquisa em Mossoró

O Instituto Pitágoras de Pesquisas acaba de divulgar sondagem realizada em Mossoró-RN, de 6 a 8 de junho, para as eleições de 2022. Os nomes mais lembrados para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, respectivamente, são Larissa Rosado, Beto Rosado, Carlos Eduardo Alves, Fátima Bezerra e Luiz Inácio Lula da Silva.

Os entrevistadores aplicaram 616 questionários em 21 bairros e cinco comunidades rurais. Dos entrevistados, 48,4% são do sexo masculino e 51,6% do feminino, distribuídos em diversas faixas etárias, níveis de escolaridade, profissões e renda familiar. A margem de erro da amostragem é de 4%.

Os primeiros dados divulgados são para deputado estadual, apresentando Larissa Rosado (5,8%), Isolda Dantas (3,9%), Allyson Bezerra (2,4%), Rosalba Ciarlini (1,8%) e Fábio Faria (1,1%). Beto Rosado lidera com 4,4% a corrida para a Câmara dos Deputados, seguido por Fábio Faria (1,5%), Fátima Bezerra (1,3%), Allyson Bezerra (1,3%) e Isolda Dantas (1,1%). Nos dois casos, as intenções de votos foram de indicação livre dos participantes.

Para o Senado, a pesquisa espontânea aponta o senador Styvenson Valentim em primeiro lugar, com 7,8%, mas o mandato dele só se encerra em 2027. Depois vêm Carlos Eduardo (5,2%), Garibaldi Filho (4,9%) e Fábio Faria (3,1%). Na estimulada, sem Styvenson, que não é candidato, Carlos Eduardo avança para 15,4% e deixa para trás Garibaldi (11,2%), Fábio Faria (6,8%) e Rogério Marinho (4,7%). Outros nomes não especificados somam 16,9% enquanto o contingente de indecisos é de 38,3%.

A governadora Fátima Bezerra lidera nos dois cenários. Na espontânea, renovaria o mandato conforme o desejo de 37,5% dos mossoroenses. Carlos Eduardo (9,9%), Garibaldi (3,1%), Styvenson (2,6%) e Robinson Faria (1,9%) também são lembrados. Na rodada em que o entrevistador aponta nomes para escolha do entrevistado, o cenário é o seguinte: Fátima Bezerra (44,5%), Carlos Eduardo (11,7%), Styvenson (9,6%), Álvaro Dias (1,8%) e Rogério Marinho (1,1%). Nomes de menor densidade eleitoral alcançam 11,5%. A faixa dos que não souberam ou preferiram não informar é de 19,8%.

A pesquisa Pitágoras aponta maioria esmagadora para Lula. Na primeira rodada, com a pergunta aberta, o resultado é Lula (47,4%), Bolsonaro (16,9%), Ciro Gomes (11,0 %), Haddad (1,9%), Marina e Sérgio Moro com 5%. Na segunda, com a indicação dos nomes, Mossoró votaria em Lula (47,7%), Bolsonaro (19,2%), Ciro Gomes (11,7 %), Sérgio Moro (1,6%) e João Dória (1,0%). Outros nomes representam 7,5% e há poucos indecisos (11,4%).