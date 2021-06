Larissa amplia atuação da UVERN nos municípios da região Oeste

A vereadora e presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte – UVERN, Larissa Rosado, visitou, na manhã desta sexta-feira, 04, municípios da região oeste para expandir o trabalho da UVERN nessa importante região do estado.

A primeira visita foi ao município de Felipe Guerra, onde esteve reunida com Marcos Aurélio, Ubiraci vice-prefeito da cidade e Filipe Gustavo para tratar de assuntos referentes a fortalecimento do turismo no interior com a Rota das Cavernas, projeto envolve os municípios de Mossoró, Apodi, Baraúnas e Felipe Guerra. Também trataram da implantação do diário oficial da UVERN.

Ampliando o trabalho da UVERN, Larissa se reuniu com autoridades políticas de Apodi para discutir assuntos pertinentes a interiorização do turismo em nosso estado.

Na pauta também foi tratada a reivindicação de instalação de torres éolicas na região oeste. A implantação do sistema Interlegis, um programa que tem por missão integrar e modernizar o Poder Legislativo Brasileiro e projetos para a isenção de cobrança de ICMS aos produtores da fruticultura irrigada visando desenvolver e fortalecer o setor na região da Chapada do Apodi.

“Nos próximos dias visitaremos outros municípios no intuito de levar modernização aos legislativos municipais e, através da UVERN, oferecer assistência jurídica e contábil aos nossos filiados”, explica Larissa.