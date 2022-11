Lançamento do programa cidade empreendedora em Tibau

A Prefeitura Municipal de Tibau deu início ao programa Cidade Empreendedora. A solenidade de abertura aconteceu na noite da última terça, 23, com evento realizado na Escola Estadual Rui Barbosa.

Desenvolvido pelo Sebrae, o Programa Cidade Empreendedora é voltado às Prefeituras com soluções para uma gestão pública na busca pela melhoria do ambiente de negócios e fomento ao Empreendedorismo Local.

O Programa vai atuar em dez eixos: gestão municipal; fortalecimento das lideranças; desburocratização; sala do empreendedor; compras governamentais; empreendedorismo na escola; inclusão produtiva; marketing territorial e setores econômicos; cooperativismo e crédito; e inovação e sustentabilidade.



Com o tema, “Você é Importante para o Desenvolvimento do município”, o evento contou com a participação de gestores públicos, empreendedores e munícipes. Com a presença do Sr. Gilberto Mendes Rios – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Coordenador de Cidadania Fiscal na 4ª Região Fiscal, José Leão – agente Crediamigo do Banco do Norte, Marcione Fernandes – Analista Técnica Sebrae-RN, Paulo Miranda – gerente da Agência Oeste do SEBRAE em Mossoró e a Exma. Sra. Liliane Marques – Prefeita da cidade de Tibau.

Para a Prefeita, Liliane Marques, momentos como este, reforçam o compromisso e dedicação da gestão em tornar a cidade de Tibau muito mais empreendedora e promovendo o desenvolvimento local.

O encerramento do evento ficou por conta da palestra show “A Mágica da vida” com Rian Razzani.