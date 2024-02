Lançamento do “Mossoró Cidade Junina” acontecerá no dia 6 de março

A Prefeitura de Mossoró lançará o Mossoró Cidade Junina 2024 no dia 6 de março, em grande evento no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. Patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Rio Grande do Norte, a festa está sendo formulada pela prefeitura mantendo a tradição da cultura popular, além do fomento aos artistas locais, comércio e o turismo.

Durante os últimos anos, a Prefeitura vem investindo fortemente no “Mossoró Cidade Junina”, ampliando a programação com novos polos, como o Arraiá do Povo, Poeta Antônio Francisco, ampliação de polos já existentes, além de mais dias de festa.

O lançamento de forma antecipada dos festejos juninos de Mossoró é fundamental para os turistas e o comércio local se organizarem. Na última edição, mais de 1,2 milhão de pessoas participaram do MCJ. A festa rendeu diversos benefícios para os setores de comércio e serviços do município, garantindo retorno financeiro histórico,

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), em 2023 a festa movimentou aproximadamente R$ 12 milhões, apontando que, para cada R$ 1 direcionado ao “Mossoró Cidade Junina”, retornaram R$ 24 para a economia da cidade, reafirmando a grande influência da festa nos negócios locais.

” O Município prepara uma grande festa, com a presença de artistas nacionais, regionais e locais. A expectativa é que a cidade receba milhares de pessoas durante o mês de junho”, declarou o secretário interino de Cultura, Kadson Eduardo.

Secom