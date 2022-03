Lançamento do Fest Curta Mossoró reuniu autoridades e amantes do audiovisual

Ocorreu nessa quinta-feira, 10, o lançamento da primeira edição do Fest Curta Mossoró. Trata-se de uma produção audiovisual que tem o objetivo de promover a cultura cinematográfica na cidade de Mossoró e região, destacando o cinema como ferramenta socioeducativa e cultural. O evento marca a retomada dos eventos culturais realizados na cidade de Mossoró.

O lançamento ocorreu no Teatro Lauro Monte filho, e contou com a presença de autoridades, artistas, pessoas envolvidas com o trabalho audiovisual, além dos amantes da Sétima Arte. Na ocasião, foi exibido primeira vez na cidade o filme potiguar “Sideral”, do cineasta Carlos Segundo, indicado no Festival Internacional de Cinema de Cannes, na França.

Durante o lançamento do Fest Curta Mossoró, foram apresentados o site com toda a programação do festival, bem como o nome dos homenageados no universo da comunicação e da sétima arte na cidade de Mossoró.

“Gostaria de agradecer os artistas, amigos do universo do audiovisual, amantes da sétima arte, jornalistas e os deuses do cinema que prestigiaram a noite do tapete vermelho do festival de cinema da nossa cidade”, informou o jornalista, produtor audiovisual e diretor do festival, Jean Custo.

O Fest Curta Mossoró tem data agendada para acontecer no período de 20 a 23 de abril, no antigo Cine Cid, onde funciona hoje o Teatro Lauro Monte Filho, e no Campos Central da Uern.

O festival tem como proposta acontecer de forma presencial e gratuita, atendendo a todas as normas de segurança à saúde em tempos de pandemia, apresentando uma programação diferenciada, com exibições de filmes em cinco categorias, apresentação de debates, mesa-redonda, exposição fotográfica e realização de oficinas de formação e capacitação no universo do audiovisual.