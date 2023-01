Lançamento da campanha “Janeiro Branco” ocorrerá no próximo domingo

No próximo domingo (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá o lançamento da campanha “Janeiro Branco”, na primeira edição do projeto “Viva Rio Branco” em 2023. O evento ocorrerá a partir das 17h, na Praça dos Patins. O tema da campanha deste ano é “2023 – O Ano do Equilíbrio”.

O evento faz parte de um movimento de conscientização e sensibilização pela saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido, pois traz a representação do momento de reflexão sobre a vida, planos para serem realizados e novas metas de vida. O objetivo da campanha é chamar atenção sobre a saúde emocional das pessoas, incentivando seu cuidado com ações de promoção e prevenção.

A SMS escolheu o espaço para o lançamento da campanha justamente por entender que o cuidado com a saúde física é um grande aliado quando fala-se em saúde mental e o “Viva Rio Branco” é movimento bastante consolidado de cuidado para a população de Mossoró.

A SMS disponibilizará aferição de pressão arterial, além da divulgação dos serviços do município com equipe de profissionais parceiros que estarão disponíveis para orientar a população a manter-se saudável emocionalmente. O encerramento será com a tradicional dança que ocorre aos domingos na praça.

Durante todo o mês de janeiro haverá ações relacionadas à campanha nos equipamentos de saúde do município.