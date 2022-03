LAÍRE ROSADO Votação para Deputado Federal em Mossoró

Pode-se afirmar que o comportamento do eleitor mossoroense nas eleições para deputado federal em 2022 é imprevisível. Até hoje, com base eleitoral em Mossoró, estão definidos os nomes de Larissa Rosado (PSDB), Lawrence Amorim (Solidariedade) e Beto Rosado (PP). Outros deverão surgir, com maior ou menor potencial eleitoral.

Alguns pontos devem ser considerados. Em 2018, a deputada federal Sandra Rosado, que havia recebido 18.271 na eleição anterior, concordou em não disputar a reeleição. Houve um entendimento para apoiar Beto Rosado em sua reeleição, a deputada estadual Larissa Rosado, candidata à reeleição, recebendo o apoio do grupo liderado por Rosalba Ciarlini. Larissa cumpriu sua parte, mas não teve a reciprocidade esperada, não sendo reeleita. Talvez, em reação ao acordo, sua votação, em Mossoró, caiu de 24.585 em 1984 para 17.753 votos, 15,08 % dos votos válidos, enquanto Beto, recebeu 16.241 votos, 16,24%, importantes para conseguir sua reeleição.

Com 175.932 eleitores, o discurso de que mossoroense vota em candidatos da terra perde um pouco sua eficácia. O bairrismo que sempre garantia votações expressivas aos candidatos da região está diluído.

Em 2018, a eleição foi atípica em todo país e Mossoró não fugiu à regra. A deputada federal Natália Bonavides (PT) foi votada por 11.558 eleitores locais, mais que o mossoroense Lawrence Amorim, que recebeu 10.153 votos para deputado federal. Fernando Mineiro ficou na quarta colocação, com 9.367 sufrágios, melhor colocado do que o general Girão, cearense que residia em Mossoró, que ficou na quinta colocação, obtendo 7.052 votos.

O quadro eleitoral ficará mais compreensível após as convenções, com as definições das candidaturas majoritárias e das federações partidárias que serão constituídas. Por conta dos Fundo Partidário e Fundo Eleitoral os partidos investirão mais em candidatos à Câmara dos Deputados, uma realidade que não deve ser ignorada nas eleições deste ano.