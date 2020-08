LAÍRE ROSADO: Temer ao lado de Bolsonaro

Desde o início do governo Bolsonaro que o ex-presidente Temer vem aconselhando, por iniciativa pessoal, o atual presidente em alguns assuntos políticos. Os diálogos nunca foram negados pelos dois, pois não existe nada irregularidade na conversa entre quem ocupou a presidência e quem está governando atualmente o país. E, com inúmeros desafios.

No final da última semana, Bolsonaro divulgou que havia convidado Temer para liderar a missão humanitária que o Brasil enviará ao Líbano. Tudo muito natural pois, como todos sabem, Temer é filho de libaneses, razão que dará maior representatividade à representação.

Nas entrelinhas da política, entretanto, o convite o convite pode ter outro objetivo. Temer conseguiu terminar seu governo graças ao apoio do Centrão, que nunca lhe faltou quando dele precisou. Vale lembrar que Temer escapou duas vezes de impeachment, graças ao apoio desse grupo. No momento, é Bolsonaro quem está tentando evitar um impeachment e ainda não conta com o apoio do número necessário de parlamentares.

Atraindo Temer para mais perto do governo, Bolsonaro procura garantir o esforço de Temer junto aos parlamentares desse grupo político, o Centrão.

Além do impeachment, Bolsonaro está sendo constantemente bombardeado por acusações a seus familiares.

Temer, por sua vez, aproveitará para sair um pouco do ostracismo em que se encontra, podendo passar a articulador político do presidente Jair Bolsonaro.