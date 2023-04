LAÍRE ROSADO – Semana Santa

Para os católicos, a Semana Santa é uma data extremamente importante, pois representa o momento mais significativo do calendário litúrgico da Igreja. Durante essa semana, a Igreja relembra os últimos dias de Jesus Cristo na Terra, sua paixão, morte e ressurreição, que são considerados os eventos mais importantes da história.

A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Entre esses dois momentos, a Igreja realiza diversas celebrações litúrgicas, como a Missa do Crisma na quinta-feira santa, a Via Sacra na Sexta-Feira Santa e a Vigília Pascal no sábado à noite.

Durante a Semana Santa, os católicos são convidados a viver um tempo de penitência, reflexão e oração, em que são chamados a se unir a Cristo em sua paixão e morte, para que possam também participar de sua ressurreição. É um momento de renovação da fé e da esperança, em que os fiéis são incentivados a se reconciliar com Deus e com os irmãos, e a viver uma vida de amor e serviço aos outros.

Nos registros da Igreja, hoje, quinta-feira da Semana Santa, aconteceu a Última Ceia, quando Jesus e seus apóstolos comemoraram, pela última vez, a Páscoa judaica. Foi nesse momento que Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, antecipando o simbolismo do pão e do vinho, que passaram a significar um sinal de que Jesus se entregava à morte para a salvação de todos num ato extremo de amor e de solidariedade.

Além das celebrações religiosas, a quinta-feira santa é também um dia de tradições populares, como a preparação do bacalhau para a Ceia da Páscoa e a confecção de tapetes de serragem para a procissão de Corpus Christi. É um momento de união e confraternização entre as famílias e a comunidade, em que todos se preparam para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo.