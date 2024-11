LAIRE ROSADO Projeções Políticas para 2026

Encerrado o segundo turno das eleições de 2024 tem início a movimentação política para 2026. Será uma disputa maior, quando os eleitores estarão escolhendo o novo presidente da República, governadores de estados, duas vagas para o Senado, bancadas de deputados federais e de deputados estaduais. Os resultados de 2024 terão influência nessas escolhas.

A direita mundial expandiu a sua área de atuação. No Brasil, verifica-se o mesmo fenômeno, com vitórias em 81% dos estados, proporção que se repetiu entre os municípios, inclusive no Rio Grande do Norte. Das 26 capitais brasileiras onde houve disputa eleitoral, o partido dos trabalhadores elegeu somente o prefeito de Fortaleza e com uma apertada margem de vitória.

Em nosso Estado, para o pleito de 2026, o quadro está bem delineado. Admitindo-se a possibilidade de a governadora Fátima Bezerra se afastar do governo para disputar uma cadeira ao Senado, o vice-governador Walter Alves, assume o cargo de governador e, certamente, disputará a reeleição. É cedo para afirmar que terá o apoio do PT, que poderia indicar o nome para seu companheiro de disputa. Nada disso é previsível.

A oposição tem vários nomes para concorrer ao cargo de governador O presidente do União Brasil, que insistia na candidatura do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra não mostra mais tanta segurança nessa posição. Nos últimos dias, vem falado em pesquisa para definição de candidatura.

O senador Rogério Marinho, que saiu bem nas disputas municipais, admite a possibilidade de ser candidato a governador do Rio Grande do Norte. Outros nomes, como o do prefeito de Natal, Álvaro Dias, do senador Styvenson Valentim, da senadora Zenaide Maia, o deputado estadual Ezequiel Ferreira alimentam o mesmo projeto político. O que se projeta hoje, certamente, pode não ser o quadro real em 2026. Entretanto, confirmando-se essa perspectiva, o mais lógico é acreditar que o próximo governador do nosso estado será escolhido em um segundo turno, com dois representantes da direita cujos nomes, não podem ser antecipados. Muita coisa ainda está para acontecer.