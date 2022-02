LAÍRE ROSADO: POLÍTICA, UM JOGO DE PACIÊNCIA

O eleitor está impaciente com a demora na definição dos candidatos majoritários nas eleições deste ano. O veraneio possibilitou a intensificação das conversas, mas nada foi anunciado. A ansiedade vai permanecer até o fim do carnaval, ou o fim da semana, para que alguma decisão seja divulgada.

Foi-se o tempo em que os pretendentes trabalhavam suas candidaturas com antecedência, buscando compromisso antecipado entre os apoiadores e eleitores, procurando tornar o processo irreversível, junto às lideranças estaduais.

Fábio Dantas, que foi deputado estadual e, também, vice-governador, defende que o nome da oposição seja anunciado somente em julho, três meses antes das eleições. Com isso, o escolhido evitaria o desgaste dos holofotes e a divulgação de dossiês que possam atrapalhar sua candidatura. Pode estar errado, mas a governadora Fátima Bezerra sente-se incomodada em não saber quem será o seu opositor.

Quem acompanha as notícias sobre o assunto ficou impressionado com a versatilidade do ex-prefeito Carlos Eduardo que, por muito tempo, alimentou a dúvida se seria candidato a governador ou a senador e, ainda, sem anunciar se disputaria pela oposição, pela situação, ou em uma terceira via. Hoje, o mais provável, é que concorra ao Senado compondo a chapa majoritária do PT, com a governadora Fátima Bezerra candidata à reeleição.

O senador Jean Paul sairá do PT para ser candidato à reeleição por outra legenda? A deputada federal Natália Bonavides aproveitará a janela partidária para se filiar ao PSOL? Não sendo Ezequiel o candidato a governador, que outro nome será candidato ao governo do estado pela oposição? Qual a opção para o candidato a vice-governador?

O ministro Rogério Marinho ganhou a disputa pela preferência do presidente Jair Bolsonaro e disputará o senado pelo Rio Grande do Norte. Receberá o apoio de forças políticas locais não alinhadas a Bolsonaro? Quem serão seus candidatos a primeiro e segundo suplentes?

É preciso muita resignação e esperar que tudo isso aconteça de forma natural, sem açodamentos que possam prejudicar o processo político.