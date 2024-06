LAÍRE ROSADO: O disputado cargo de vice-prefeito de Mossoró

LAIRE ROSADO: O disputado cargo de vice-prefeito de Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra, atual prefeito de Mossoró, continua favorito em sua posição de pré-candidato à reeleição. Entre seus aliados de 2024, alguns sonharam com um convite para a composição da nova chapa, desde o rompimento do atual vice-prefeito, Fernandinho das Padarias, já no primeiro ano da gestão atual.

O senador Rogério Marinho, presidente estadual do PL, julgava que ter força suficiente para indicar esse candidato, por conta de ajudas administrativo-financeiras durante o tempo em que foi ministro do ex-presidente Bolsonaro. Como ministro do Desenvolvimento, viabilizou recursos para a administração municipal de Mossoró. Não foi atendido em sua pretensão e, sem perda de tempo, decidiu pelo lançamento de candidatura própria ao cargo, missão confiada ao ex-vereador Genivan Vale.

Logo em seguida, foi a vez do presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, que chegou a admitir publicamente ter sido convidado a ser o candidato a vice-prefeito, conforme material largamente divulgado na mídia local. Consciente que a realidade seria diferente, rompeu com o prefeito Allyson e anunciou sua própria candidatura a prefeito de Mossoró.

Outros apoiadores e militantes da eleição de Allyson Bezerra em 2020 acreditaram na possibilidade dessa convocação. Conscientes que o projeto do prefeito era outro, afastaram-se ou romperam politicamente, como já havia acontecido com o vice-prefeito João Fernandes de Melo Neto.

O advogado Paulo Linhares é outro que acredita na possibilidade de ser convidado pelo prefeito Allyson para compor sua chapa, como candidato a vice-prefeito. Mostrando mais experiência, mais paciência e jogo político, afastou-se da presidência do Previ, no prazo previsto pela legislação eleitoral. Desincompatibilizado do cargo público, habilitou-se a disputar cargos eletivos nas próximas eleições.

Sobre a candidatura a vice-prefeito, Paulo foi objetivo; “há a possibilidade efetiva que eu componha a chapa do prefeito Allyson como seu vice, com total aval da senadora Zenaide Maia e do Partido”, o PSD. “Fiz um gesto político, mas a decisão final é do prefeito Allyson e eu respeitarei.”