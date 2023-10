LAÍRE ROSADO: Natal, Mossoró e Parnamirim, três eleições decisivas

Em 1986, conversando com o ministro Aluísio Alves, em Natal, ouvi sua explicação sobre a vitória do candidato Geraldo Melo ao governo do Estado. Quem decide uma eleição para governador é o presidente da República, o que modifica o favoritismo do candidato, deputado João Faustino, candidato apoiado pelo sistema Maia, Tarcísio, Lavoisier e José Agripino. No final da campanha, o que se viu foi a virada eleitoral, com o crescimento constante e rápido do candidato Geraldo Melo, que terminou vencendo a eleição. Essa realidade, hoje, está modificada e outros fatores interferem diretamente no pleito.

Com Michel Temer, do MDB, presidente da República, em 2018, o desgaste do Executivo era muito grande e não foi possível transmitir prestígio para seus candidatos. Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente com 55% dos votos válidos, vencendo o petista Fernando Haddad, que alcançou quase 45% dos votos válidos. O MDB não quis lançar candidaturas, cabendo ao ex-ministro Henrique Meirelles homologar seu nome em convenção nacional, pagando do próprio bolso sua campanha à presidência, ficando em 7º lugar com 1,20% dos votos válidos. O presidente Michel Temer ficou como mero observador da cena política nacional.

Em 2018, o fenômeno do bolsonarismo elegeu um Congresso mais conservador, com maioria acentuada da direita nacional. Para o governo estaduais, entretanto, foi o PT quem venceu na maioria dos estados. O mesmo aconteceu nas eleições municipais de 2020 e, em 2022, o bolsonarismo mostrou um enfraquecimento resultou com sua derrota para o presidente Lula, embora por uma pequena maioria de votos.

Para 2024, as lideranças políticas mapeiam os municípios mais importantes e que, dois anos depois, poderão influir na escolha do futuro governador do Rio Grande do Norte. Os três maiores eleitorados estão em Natal com 583.079 eleitores, seguido por Mossoró com 183.285 e Parnamirim com 136.655, representando 35,34%. dos eleitores de todo o estado, ficando 64,55% para os demais 164 municípios.

Esses dados mostram a importância do resultado eleitoral nesses três colégios eleitorais que terão influência marcante no comando político estadual. Atualmente, a governadora Fátima Bezerra tem a simpatia do prefeito de Parnamirim e oposição em Natal e Mossoró. Na capital, o PT apresentará a candidatura da deputada Natália Bonavides, possivelmente tendo como adversário principal o ex-prefeito Carlos Eduardo. Em Mossoró, a deputada Isolda Dantas deverá ser a candidata oficial contra o prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição. Natália e Isolda terão o apoio da governadora e do presidente da República. São apoios importantes que poderão ter importância no resultado final, embora não sejam tidos como determinantes.

Laíre Rosado, médico e ex-deputado