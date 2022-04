LAÍRE ROSADO: MDB NÃO DESEJA CANDIDATURA PRÓPRIA A PRESIDENTE

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) chegou a ter seu nome lembrado para representar a terceira via, numa disputa pela presidência da República. O ex-presidente Michel Temer é um dos entusiastas desse projeto e defende que a senadora deve manter sua pré-candidatura.

O problema é que os mais influentes caciques do MDB não querem que o partido apresente candidatura própria, evitando o vexame passado em campanhas anteriores. Em 2018, por exemplo, o partido lançou o ex-ministro Henrique Meirelles como candidato que obteve pouco mais de 1% dos votos. E trabalham abertamente contra a possibilidade de Tebet viabilizar sua candidatura.

Quando se trata de Fundo Partidário, o MDB não é diferente de outros partidos. Com poucas chances em eleger o presidente da República, quer concentrar os recursos disponíveis, R$ 300 milhões de reais do fundo partidário na campanha dos seus candidatos à Câmara dos Deputados.

O MDB serviu de trincheira da oposição durante a ditadura militar. A partir de 1985 teve dois presidentes da República, José Sarney, vice de Tancredo Neves e Michel Temer, vice de Dilma Rousseff. Por outro lado, fez parte de todos os últimos governos que antecederam o presidente Bolsonaro, isto é, Fernando Color, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff.

Ontem à noite, o ex-senador Eunício Oliveira reuniu em sua residência, em Brasília, as principais lideranças do partido, defendendo o apoio imediato à candidatura do ex-presidente Lula. Entre as figuras mais expressivas, além do anfitrião, estavam o ex-presidente José Sarney, Renan Calheiros, Jáder Barbalho e Romero Jucá.

Imaginando a impossibilidade de romper o a polarização entre Lula e Bolsonaro, essas lideranças pensam de maneira pragmática. É mais lógico investir na eleição de deputados e senadores para, depois, consolidar grandes bancadas e negociar o apoio parlamentar ao governo, seja quem for o candidato vitorioso.

A senadora Simone Tebet, com apenas 52 anos, poderá esperar por uma próxima eleição presidencial, caso o MDB esteja politicamente mais forte. Isso, claro, se ela concordar em permanecer em um partido que lhe negou legenda para a realização do seu sonho de ser eleita presidente da República do Brasil.