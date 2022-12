Laíre Rosado: JOSÉ MÚCIO, NOVAMENTE MINISTRO DE LULA

O deputado federal Vingt Rosado costumava dizer que você não falasse que era amigo de alguém que tivesse sido indicado para um cargo importante. No máximo, diga que ele sabe quem você é, uma colocação menos pretensiosa.

Estávamos em Tibau quando, numa sexta-feira à noite, janeiro de 1980, ouviu em algum noticiário que o deputado Ibrahim Abi-Ackel havia sido nomeado ministro da Justiça.

Com esse ministro, posso dizer não apenas que ele me conhece, mas que somos amigos de verdade. Até a segunda-feira pela manhã, o deputado Vingt estranhava não haver recebido nenhum comunicado do amigo Ibrahim. Chegando à Mossoró, foi logo perguntando à Etelvina, funcionária de sua casa, se alguém tinha ligado para ele no fim de semana. Sim, deputado, teve uma ligação, mas era um nome tão complicado que não consigo dizer o nome.

Teria sido Ibrahim Abi-Ackel? Sim, deputado era esse nome mesmo, respondeu Etelvina.

E qual foi o recado?

Ele disse que estava assumindo um cargo importante no governo federal e queria dizer isso ao senhor.

Ficou comprovado que o deputado estava certo em relação a Ibrahim. Era seu amigo, e deu outras demonstrações importantes de apoio a Vingt Rosado, na difícil política do estado, nesse período, comandada pelo poderoso Grupo Maia.

A ex-governadora Wilma de Faria, também ex-deputada federal, me falou que uma das boas coisas que o mandato oferecia era a construção de amizades sólidas com representantes de outros estados. E foi o que aconteceu comigo. Depois de mais de vinte anos afastado de cargos públicos eletivos, posso afirmar que José Múcio Monteiro, sendo nomeado ministro ou permanecendo como ex-deputado, foi uma amizade construída, comigo e com Sandra Rosado.

Em relação à amizade, José Múcio representa, para mim e para Sandra, o que Abi-Ackel foi para Vingt Rosado. Aliás, por coincidência, estávamos no gabinete parlamentar de José Múcio quando ele recebeu uma ligação do ministro José Dirceu convidando-o para uma conversa pessoal. Despedimo-nos dizendo. Não perca tempo, vá rápido, pois você voltará ministro do presidente Lula. Foi nomeado ministro das Relações Institucionais.

Caso venha a ser confirmado ministro da Defesa, José Múcio será ministro do governo Lula pela segunda vez. Será uma escolha inteligente e importante para o Governo. Será a garantia de equilíbrio e sensatez para um governo que antes de tudo, tem a obrigação de dar certo.