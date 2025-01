LAIRE ROSADO – Garantia da Democracia

Hoje, 6 de janeiro, o presidente americano Joseph Robinette “Joe” Biden Jr, assina artigo no “Washington Post”, onde afirma que não se deve minimizar os atos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram e atacaram a sede do Congresso americano.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um ato na 4ª feira, 8.jan.2025, para lembrar os ataques do 8 de Janeiro. O evento será na Praça dos Três Poderes, para marcar os 2 anos da invasão e depredação do Congresso, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto por extremistas de direita.

Nos Estados Unidos, Donald Trump não reconheceu a vitória de Joe Biden. No Brasil, Jair Bolsonaro não aceitou a vitória de Lula, deixando o País para não passar a faixa presidencial ao vitorioso. Tudo muito parecido entre nas atitudes pós-eleitorais dos dois presidentes. Aqui e lá, Bolsonaro e Trump foram acusados de instigarem os atos de contestação.

O chefe de polícia do Capitólio, Steven Sund, entregou sua renúncia após o incidente, assim como os sargentos Paul Irving e Michael Stenger, responsáveis, respectivamente, pela segurança da Câmara e do Senado. No Brasil, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Marcos Gonçalves Dias, apresentou a demissão após a a divulgação de um vídeo inédito que mostrava o interior do Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de Janeiro.

costuma-se dizer que o brasileiro gosta de perdoar, mas pesquisa Datafolha divulgada em 18.dez.2024 mostra que 62% dos brasileiros afirmam ser contra conceder anistia aos responsáveis pelos atos de 8 de Janeiro de 2023, enquanto 33% são a favor

Ele comentou à mídia que a invasão foi o resultado de “enormes falhas estratégicas e de planejamento por parte da polícia do Capitólio” e também “de qualquer outra pessoa que tenha sido parte da coordenação desse esforço”.

No artigo, Biden lembrou que “insurrecionistas violentos atacaram o Capitólio” e ressaltou que os americanos devem “estar orgulhosos de que nossa democracia resistiu a esse ataque”. “Devemos estar felizes por não ver um ataque tão vergonhoso novamente este ano.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a omissão e conivência de generais nos atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas nos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Os dias 6 de janeiro de 2021, em Washington e 8 de janeiro de 2022 em Brasília, devem ser registrados todos os anos, como datas em que a democracia foi colocada à prova nos Estados Unidos e no Brasil. E prevaleceu. Como diz o presidente Biden, “para lembrar que a democracia, mesmo na América, nunca está garantida.”