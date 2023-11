LAÍRE ROSADO: Disputa Municipal

Nas eleições de 2024, a deputada federal Natália Bonavides será candidata a prefeito de Natal. Como tem apresentado bom desempenho nas pesquisas eleitorais, deverá chegar ao segundo turno, quando será definido o futuro prefeito. Natália, além de ser filiada ao PT, é uma militante de esquerda, com comportamento bem definido entre os políticos da área. Havendo segundo turno, enfrentará um candidato de direita, muitos dos quais com a campanha já iniciada

Entre os candidatos de centro e de direita, até o momento, o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves desponta nas pesquisas eleitorais como o melhor colocado. Mas, há outros nomes, como o senador Styvenson, os deputados federais Benes Leocádio, Paulinho Freire, Sargento Gonçalves e General Girão, ex-deputado federal Rafael Motta, jornalista Bruno Giovanni, deputados estaduais Eudiane Macedo e Luiz Eduardo e vereadores que pensam em disputar o cargo. Quando chegar a convenção, alguns desses candidatos terão desistido. Outros nomes poderão fazer parte da relação.

Pode-se afirmar que a disputa à prefeitura de Natal tem componente ideológico, embora as conveniências possam ultrapassar esse conceito. Um exemplo é participação do MDB na coligação do PT. Não existe muita semelhança ideológica entre o MDB e o PT, mas o entendimento político foi iniciado na eleição passada, com o deputado federal Walter Alves fazendo parte da disputa majoritária. Fica fácil entender que o vice-governador apoie o candidato que for homologado pelo partido dos trabalhadores. Muitos classificam o vice-governador como militante de centro-direita, mas isso não vai dificultar a coligação com o PT e outros partidos de esquerda.

Na disputa final pela prefeitura de Natal, a configuração mostra o enfrentamento entre direita e esquerda. Não é simplesmente uma disputa entre lulistas e bolsonaristas, até porque os próprios conservadores evitam essa caracterização. Recentemente, deputados estaduais simpatizantes com a ideologia de direita criaram a Frente Parlamentar do Conservadorismo. Ao que parece, é mais simpático ao eleitor ser conservador do que ter o rótulo de direitista.

Enquanto o caldeirão começa a ferver em Natal, a sucessão mossoroense aguarda o momento oportuno para ser detonada. O prefeito Allyson Bezerra, é candidato declarado à reeleição. A oposição sinaliza com a candidatura da deputada estadual Isolda Dantas. Allyson trabalha sua candidatura com obstinação. Isolda não definiu sua estratégia. A oposição aguarda uma definição, inclusive com a apresentação de outro nome, caso isso seja necessário.

Laíre Rosado é médico e ex-deputado federal