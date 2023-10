LAÍRE ROSADO: Dia de Luta Pela Democracia

Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Marcia Abrahão Moura, presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Helena Bonciani Nader, professora da EPM/Unifesp e Fábio Guedes Gomes, professor de economia e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, os autores lembram que desde 1983, quando caiu a ditadura argentina, a sociedade civil daquele país celebra um dia nacional da memória pela verdade e justiça. Com o tempo, o 24 de março, por intermédio de lei, transformou-se em feriado nacional.

No último mês de abril, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com o apoio de quase cem entidades, decidiu denominar o dia 5 de outubro, quando foi promulgada a Constituição Federal, como o Dia de Luta pela Democracia Brasileira. O movimento pretende fazer nossa sociedade assumir os valores da democracia como irrenunciáveis. “Queremos educar crianças e jovens para repudiarem tirania, ódio, preconceito, e abraçarem a fraternidade, a liberdade, a igualdade de direitos. Para isso, a ênfase deve estar na educação. Pretendemos firmar, na sociedade, os valores que servem de base a um convívio justo e fraterno. Precisamos garantir que nunca mais volte o horror.”

Depois do golpe militar de 1964, o país conviveu com o medo e o terror. Tortura, assassinato, prisões ilegais e intimidação foram instrumentos utilizados desde o primeiro dia pelos chefes do golpe militar. Recentemente, por muito pouco, o Brasil não voltou às mãos de uma ditadura. E, o pior, muitos chegaram a flertar com essa possiblidade absurda.

Por isso mesmo é que o dia 5 de outubro, que marca o aniversário da promulgação da Constituição Federal, ganhou um significado adicional: o Dia de Luta pela Democracia Brasileira, instituído pela necessidade de conscientizar a sociedade, especialmente os jovens, sobre os fundamentos essenciais da democracia diante dos desafios relacionados à ditadura, tortura e censura. É preciso garantir e fortalecer o regime democrático, os direitos como liberdade de expressão, manifestação, locomoção e acesso à justiça.