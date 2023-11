LAÍRE ROSADO – DESAFIOS DE UM GOVERNO

Ouvi da governadora Fátima Bezerra, no final do seu primeiro mandato, uma afirmação sobre a possibilidade de sucesso antecipado para o atual período administrativo. Era uma conversa descontraída, durante recepção oferecida pelo advogado Lindocastro Nogueira a correligionários, ambiente altamente descontraído. A governadora disse ter certeza que, em um segundo mandato, teria melhores condições para transformar o Rio Grande do Norte. Na administração atual, explicou, minha maior preocupação foi pagar as folhas salariais em atraso, deixadas pelo meu antecessor. Afastada essa dificuldade, tudo ficará mais fácil para o futuro governador.

Em política, entretanto, o futuro não pode ser planejado como espera quem exerce cargos eletivos. Fátima Bezerra foi reeleita, concomitantemente a uma vitória ainda mais significativa, que foi a recondução de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Os funcionários públicos estaduais estavam em dia e uma perspectiva diferente em relação à chegada de recursos federais, o que não aconteceu durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Durante os primeiros quatro anos de administração, a oposição teve um comportamento discreto. Na Assembleia Legislativa, seu presidente, o aliado de todas as horas, deputado Ezequiel Ferreira, conduzia à aprovação todas as matérias encaminhadas pelo Poder Executivo. Hoje, tudo tem que ser negociado e bem explicado para que esse objetivo seja alcançado.

A governadora Fátima Bezerra enfrenta dificuldades que não esperava chegassem tão rapidamente. É possível recuperar a simpatia dos eleitores? Sim, isso não é impossível. Mas, também não é fácil. Durante um voo à Brasília, escutei de Garibaldi Alves que um governador tem mais dificuldade em recuperar sua imagem perante os eleitores que um prefeito municipal. Falava por experiência própria.

Fátima quer convencer que o futuro do Estado depende de um aumento do ICMS, que os deputados estaduais não querem aprovar. Entretanto, sabe também que, independentemente desse aumento, o futuro do seu segundo mandato pode estar garantido, com o apoio ostensivo do presidente Lula que não vai lhe faltar. Recursos da União chegarão mais facilmente. E o Rio Grande do Norte poderá experimentar uma evolução administrativa capaz de alavancar qualquer governo.

Laíre Rosado, médico e ex-deputado federal